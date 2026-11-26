Tirols Kraftpaket Victoria Steiner hat bereits EM-Gold, WM-Medaillen und einige Staatsmeistertitel im Stemmen gesammelt. Am Samstag stehen in Rum die nächsten Klubmeisterschaften an. Darüber hinaus hat die 23-Jährige noch einiges vor.
Was für viele nach einer quasi unmöglichen Herausforderung klingt, ist für Victoria Steiner pure Leidenschaft. Mit perfekter Ausführung stemmt die 23-Jährige locker bis zu 112 Kilogramm – fast das Doppelte ihres eigenen Körpergewichtes. Erst vergangenes Wochenende stellte das Kraftpaket mit 108 Kilogramm im Stroßen einen neuen Tiroler Landesrekord in der Klasse bis 69 Kilogramm auf. „Mich fasziniert vor allem die technische Komponente, dass man mit der richtigen Ausführung eben so viel Gewicht bewegen kann“, erklärt sie. Außerdem spiele für die junge Tirolerin auch das Aussehen eine große Rolle: „Der durchtrainierte Körper schaut für mich einfach sehr ästhetisch aus.“ Kommenden Samstag wird sie bei den Klubmeisterschaften im Sportzentrum in Rum auch beim Stemmen zeigen, was in ihr steckt.
Ästhetisch holte Victoria schon zahlreiche Platzierungen, neben Staatsmeistertitel, gehört auch eine goldene EM-Medaille und WM-Medaille zu ihrer Erfolgssammlung. Dabei war der Weg zur Hantel eher ein Zufall. Mit vier Jahren versuchte das junge Talent sich in der rhythmischen Sportgymnastik, bis sie sich mit sieben dem Skeletonsport widmete. Das dafür nötige Krafttraining brachte die Thaurerin schließlich zum Gewichtheben. „Mein Papa war selbst lange Gewichtheber und Obmann von unserem Verein KSV Rum. Er hat mich zum Krafttraining mitgenommen und so bin ich da irgendwie hineingerutscht und hängen geblieben“, scherzt Victoria.
Vom Ausprobieren zur Medaillenjagd
Dass die junge Tirolerin nicht nur Talent, sondern auch ordentlich Biss hat, bewies sie schon früh. 2017 wurde die Stemmerin zur Staatsmeisterin und überbot knapp 100 Tiroler Rekorde. Außerdem holte sie bei der U15-EM einmal Silber und zweimal Bronze im Reißen. Ein Jahr später folgte der große Durchbruch. In Mailand krönte sich die Tirolerin sowohl im Reißen als auch im Zweikampf zur Europameisterin. „Das war bisher mein größter Erfolg“, erinnert sich die Stemmerin. 2020 legte sie bei der U17-Weltmeisterschaft mit gleich drei Bronzemedaillen nach.
Harte Gewichte, zarte Harvensaiten
Neben ihrer großen Passion, dem Stemmen zeigt die 23-Jährige, dass sie auch anmutig übers Eis gleiten kann. „Zum Ausgleich nehme ich noch Eiskunstlaufstunden“, erklärt das Sporttalent lächelnd. Außerdem will sie sich wieder dem Skeleton widmen. „Er geht mir schon ab, daher will ich auch das wieder aufnehmen.“ Für einen angemessenen Ausgleich zum Sport, hat die Tirolerin nun ein Psychologiestudium begonnen. „Natürlich als Fernstudium, sonst würde sich das neben dem Sport nicht ausgehen“, erklärt Victoria. Und dann wäre da noch eine ganz andere Leidenschaft: die Musik! Seit ihrer Kindheit bringt sie mit viel Gefühl die Saiten der Harfe zum klingen.
Das nächste große Ziel wartet bereits
Stillstand kommt für die Tirolerin jedenfalls nicht infrage. Ihr nächstes Ziel im Stemmen ist der Sprung in die allgmemeine Klasse. Die Qualifikation für die Europameisterschaften steht dabei im Mittelpunkt. Langfristig hat sie auch die Weltmeisterschaften im Visier. „Die stehen definetiv auf meiner Agenda“, erklärt Victoria selbstbewusst.
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