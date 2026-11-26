Harte Gewichte, zarte Harvensaiten

Neben ihrer großen Passion, dem Stemmen zeigt die 23-Jährige, dass sie auch anmutig übers Eis gleiten kann. „Zum Ausgleich nehme ich noch Eiskunstlaufstunden“, erklärt das Sporttalent lächelnd. Außerdem will sie sich wieder dem Skeleton widmen. „Er geht mir schon ab, daher will ich auch das wieder aufnehmen.“ Für einen angemessenen Ausgleich zum Sport, hat die Tirolerin nun ein Psychologiestudium begonnen. „Natürlich als Fernstudium, sonst würde sich das neben dem Sport nicht ausgehen“, erklärt Victoria. Und dann wäre da noch eine ganz andere Leidenschaft: die Musik! Seit ihrer Kindheit bringt sie mit viel Gefühl die Saiten der Harfe zum klingen.