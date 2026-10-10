Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verteidigt Regierung

NEOS-Chefin: „Gehe mit Machete durch Dschungel“

Innenpolitik
10.10.2026 13:29
Porträt von krone.at
Von krone.at

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat bei einer Mitgliederversammlung ihrer Partei die Regierungsarbeit verteidigt und auf erfüllte Vorhaben verwiesen. Als kleinster Koalitionspartner befürworte man aber nicht alles und kämpfe gegen Widerstände: Bisweilen gehe sie „mit einer Machete durch diesen Dschungel“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, Chancenbonus für Schulen, Senkung der Lohnnebenkosten und Budgetsanierung – mit einer Liste von Miterrungenschaften sah Meinl-Reisinger den Platz ihrer Partei in der Regierung neben ÖVP und SPÖ durchwegs gerechtfertigt und wichtig. Die Partei stehe weder für blinden Optimismus noch für Pessimismus. Das demonstrierte sie anhand eines Trinkglases, das sie nach und nach mit Wasser füllte und schließlich auch austrank. Die NEOS seien „Possibilisten“, also „Möglichmacher“, so die Außenministerin bei ihrer Rede am Samstag im Design Center in Linz.

„Paketsteuer ist ein Murks“
Dass sie nicht alles goutiere, was die Dreierkoalition ermöglichen will, machte die Parteichefin anhand einer unpopulären Maßnahme deutlich: „Die Paketsteuer ist ein Murks, und auch das müssen wir ehrlich sagen.“ Bereits zuvor hatte Meinl-Reisinger in Richtung Koalitionspartner gemeint: „Ich rege es an, dass wir da noch einmal in uns gehen.“ Im Juli hatten ÖVP, SPÖ und NEOS die Paketsteuer im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes gemeinsam beschlossen, Anfang Oktober trat sie in Kraft.

Indem sie ihr Trinkglas füllte, wollte Meinl-Reisinger zeigen, was NEOS ausmache.
Indem sie ihr Trinkglas füllte, wollte Meinl-Reisinger zeigen, was NEOS ausmache.(Bild: AP/APA/MAX SLOVENCIK)

Appell für EU-Armee
Auch auf anderen Ebenen habe man zu kämpfen: „Teilweise gehe ich mit einer Machete durch diesen Dschungel und schlage irgendwelche Pflanzen zur Seite“, so Meinl-Reisinger. Einen Weg frei schlagen will sie etwa für eine Pensionsreform, etwa durch die schrittweise Anhebung des Pensionsalters auf 67 Jahre. Aber auch in ihrer Funktion als Außenministerin, vor allem in der Sicherheitspolitik, denn „Neutralität schützt nicht“. Angesichts der angespannten Weltlage sei eine EU-Armee unerlässlich. „Europa muss sich auf sich selbst verlassen können, sonst ist es verlassen“, warnte Meinl-Reisinger. Die FPÖ hingegen nehme unter dem Deckmantel der Neutralität Partei für den Kreml.

Dass Oberösterreichs FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner jüngst mit einer Koalition mit NEOS „geliebäugelt“ habe, ließ Meinl-Reisinger auch trotz der im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahl unbeeindruckt. „Er braucht ganz dringend ein wirtschaftsliberales Deckmäntelchen“, mutmaßte sie. Der Kurs der Freiheitlichen sei allerdings „Gift“ für die Wirtschaft. „Mit Wut baut man keine neue Fabrik“, so die NEOS-Chefin.

Ende der „Bullshit-Politik“
Oberösterreichs NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer hatte als Gastgeber bereits vor Meinl-Reisingers Bericht an die Mitglieder die anstehende Landtagswahl thematisiert. „Es sind die Landesfürstinnen und Landesfürsten in dieser Republik, die bremsen“, lautete seine Kampfansage an föderale Strukturen und Bürokratie. Diese würden die Bevölkerung „nach Strich und Faden bullshitten“. Deswegen sei die Landtagswahl in einem Jahr die große Chance, „ein Ende dieser Bullshit-Politik einzuleiten“.

Lesen Sie auch:
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Nur noch SPÖ ist dafür
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
09.10.2026
Überraschende Ansage
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
07.10.2026
„Ich will liefern“
Schellhorn präsentiert Entbürokratisierungsbericht
09.07.2026

Auch die beiden anderen Regierungsmitglieder der NEOS, Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär Josef Schellhorn, legten nach Meinl-Reisingers Rede Bilanz ihrer Arbeit. Es sei nach wie vor so, dass die Macht von den Ländern ausgehe, meinte Schellhorn. Daher brauche es NEOS in der Koalition, da man – im Gegensatz zu anderen Parteien – nicht von Vorfeldorganisationen abhängig sei.

KI-generierte Einlaufmusik
Rund 300 Mitglieder der kleinsten Regierungspartei waren zu der Versammlung ins Design Center Linz gekommen, an die 100 verfolgten laut Angaben der Partei den Livestream online. Die Bühne betreten hatte Meinl-Reisinger übrigens zu einem mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierten Lied, für das sie sich auch höflich bedankte: „Danke auch für den KI-Song, er ist großartig!“

Zumindest am Rande der Mitgliederversammlung im Design Center Linz war auch der Personalumbau beim Regierungspartner SPÖ und die damit einhergehende Unsicherheit Thema. Ansonsten will man sich aber hauptsächlich auf Sachthemen konzentrieren: Ein Schwerpunkt wird etwa auf das „Sparen im System“ gelegt.

Nächste Vorsitzwahl im kommenden Jahr
Eine Wahl des Vorsitzes stand am Samstag nicht an. Der Parteivorsitz der NEOS wird laut Statut alle drei Jahre gewählt – Meinl-Reisinger war zuletzt im Juli 2024 mit 91 Prozent als Parteichefin bestätigt worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.10.2026 13:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NEOS
MacheteDschungel
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
122.242 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
81.456 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
69.592 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1131 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1090 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1063 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Mehr Innenpolitik
So lange reicht Menge
Diesel-Deal: Putin frohlockt, Trump bleibt durstig
Verteidigt Regierung
NEOS-Chefin: „Gehe mit Machete durch Dschungel“
Kopftuchverbot-Streik
Sollten Schüler-Demos an Schultagen verboten sein?
„Wird entschieden“
Erschießung im Livestream? Trump lässt Pläne offen
Krone Plus Logo
SPÖ-Landeschef Winkler
Babler weiter Minister? „Wird nicht so bleiben“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf