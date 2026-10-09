Warnung vor Tsunami
Schweres Erdbeben der Stärke 7,6 in Panama
Ein schweres Erdbeben hat am Freitag das zentralamerikanische Land Panama erschüttert. Die US-Geologiebehörde USGS gab die Stärke mit 7,6 an und gab eine Tsunami-Warnung auch für angrenzende Länder heraus.
Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt Panama-Stadt zu spüren. Eine Metro-Station wurde vorsorglich evakuiert, Videos in sozialen Medien zeigen zitternde Glasscheiben an Gebäuden (siehe unten). Laut USGS befand sich das Zentrum des Bebens an der südlichen Küste des Landes.
Tsunami-Warnung für mehrere Länder
Das US-Tsunami-Warnzentrum teilte mit, dass in den kommenden drei Stunden gefährliche Flutwellen an einigen Küstenabschnitten Panamas und des Nachbarlandes Kolumbien möglich seien. Auch die Küsten von Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador und Mexiko könnten von Flutwellen betroffen sein.
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