Flydubai-Copilot wählte wegen 9/11 seinen Beruf

Wollte so viele Menschen wie möglich töten

Die Idee, eine ähnliche Schreckenstat mit einem Flugzeug anzustellen, festigte sich zunehmend im Kopf des mutmaßlichen Angreifers. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann zunächst zwei frühere Flüge nach Tel Aviv genutzt habe, um sich mit der Flugroute und dem Airport vertraut zu machen, hieß es. Er sei im Jänner 2026 zu Flydubai gewechselt und habe zuvor unter anderem für Oman Air gearbeitet, wo er entlassen worden sei. Nach Informationen des US-Senders „ABC News“ war bei ihm extremistisches Material entdeckt worden.