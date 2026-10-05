Copilot hatte Flughafen Ben Gurion im Visier

Der Verdächtige wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhaftet und wird dort verhört. Er erklärte den Ermittlern, er habe beabsichtigt, den Flug nach der Ausschaltung des Kapitäns normal fortzusetzen. Dann habe er die Maschine auf dem Flughafen abstürzen lassen wollen. Durch die Beibehaltung des Kurses hatte er gehofft, dass niemand im Flugzeug bemerkt, dass er das Flugzeug unter seiner Kontrolle hat und so an der Ausführung seines Planes hindern kann.