Pilot: „Ich kämpfte um mein und unser aller Leben“

Als er verletzt auf dem Boden im Cockpit gelegen habe, habe er realisiert, dass das Flugzeug im Sinkflug sei. Er habe dann mit letzter Kraft versucht, die Cockpit-Tür zu erreichen. „Ich sagte mir: Das ist der letzte Versuch, Smit.“ Er sei selbst noch geschlagen worden, „aber ich öffnete einfach die Tür und alle kamen herein.“