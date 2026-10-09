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Collien Fernandes: Tochter zieht heftige Grenze

Society International
09.10.2026 17:30
Collien Fernandes musste ihrer Tochter gegenüber eine Unterlassungserklärung abgeben. Darin ...
Collien Fernandes musste ihrer Tochter gegenüber eine Unterlassungserklärung abgeben. Darin verpflichtet sie sich, bestimmte Informationen künftig nicht mehr öffentlich zu machen.(Bild: APA-Images / dpa / Marcus Brandt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat nach Angaben der Anwälte ihrer Tochter eine Unterlassungserklärung abgegeben. Damit verpflichte sie sich, bestimmte Sachverhalte aus der Privatsphäre der 14 Jahre alten Tochter nicht erneut öffentlich zu machen, teilten die Anwälte am Mittwoch mit. Die Tochter habe in der Vergangenheit und aktuell mehrfach ausdrücklich darum gebeten.

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Die 14-Jährige wollte, dass persönliche Angelegenheiten und Details aus ihrem Privatleben nicht zum Gegenstand öffentlicher Erzählungen ihrer Mutter gemacht würden, hieß es in der Mitteilung. Mit der Unterlassungserklärung werde dieser ausdrücklich geäußerte Wunsch nun endlich respektiert.

„Sachverhalt sinnentstellt“
Fernandes teilte über ihr Management am Donnerstag mit, die Pressemitteilung der Anwälte ihrer Tochter stelle „den Sachverhalt leider komplett sinnentstellt, ohne den dazugehörigen Kontext und verkürzt dar“.

Weiter teilte sie mit: „Nach wie vor finde ich, dass dieser Themenkomplex nicht in die Öffentlichkeit gehört. Daher werde ich mich hierzu aktuell nicht weiter äußern.“ Sie kritisierte, dass ihrer Meinung nach „mithilfe von anwaltlichen Pressemitteilungen“ gegen sie gearbeitet und die Öffentlichkeit gesucht werde.

Schwere Vorwürfe gegen Ex
Fernandes richtet seit einiger Zeit öffentlich Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. 

Collien Fernandes hat eine schwere Zeit hinter sich. Ihr Ex-Mann Christian Ulmen soll sie ...
Collien Fernandes hat eine schwere Zeit hinter sich. Ihr Ex-Mann Christian Ulmen soll sie emotional und körperlich missbraucht haben.(Bild: Viennareport)

Sie wirft ihm neben körperlichen Übergriffen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Dabei geht es nicht um Deepfakes.

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Ihre Vorwürfe hatten eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt im Internet und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten ausgelöst. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

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