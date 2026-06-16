Collien Fernandes: „Ich habe ein Baby bekommen“

„Hunde sind die besten Seelentröster“

Die 44-Jährige hat sich einen kleinen Welpen zugelegt. In dem Videoclip, den sie auf Social Media teilte, kuschelt sich das Tier an seine neue Besitzerin. Viele ihrer Follower waren entzückt von der Neuigkeit: „Irgendwann kommt jede Frau an den Punkt in ihrem Leben, an dem sie begreift, dass ein Mann keinen Hund ersetzen kann“, schrieb etwa eine Userin. „Hunde sind die besten Seelentröster“, eine andere.