Collien Fernandes: „Ich habe ein Baby bekommen“

Nach den schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann sorgt ein Instagram-Post samt den Worten „Ich habe ein Baby bekommen“ von Collien Fernandes nun für Aufsehen. Das Video mit ihrem „Nachwuchs“ lässt die Herzen ihrer Follower schmelzen.
Collien Fernandes macht seit einigen Wochen eine schwere Zeit durch. Grund dafür sind heftige Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Jetzt scheint ein neuer Begleiter ihr Leben zu versüßen.
Auf Instagram postierte Fernandes mit ihrem „Baby“:
„Hunde sind die besten Seelentröster“
Die 44-Jährige hat sich einen kleinen Welpen zugelegt. In dem Videoclip, den sie auf Social Media teilte, kuschelt sich das Tier an seine neue Besitzerin. Viele ihrer Follower waren entzückt von der Neuigkeit: „Irgendwann kommt jede Frau an den Punkt in ihrem Leben, an dem sie begreift, dass ein Mann keinen Hund ersetzen kann“, schrieb etwa eine Userin. „Hunde sind die besten Seelentröster“, eine andere.
Tierschutz-Debatte unter Posting
Doch nicht alle zeigten sich so erfreut von Fernandes‘ Nachwuchs-News. In der Kommentarspalte entbrannte eine regelrechte Tierschutz-Debatte darüber, wo die Schauspielerin den Hund herhabe. „Aus dem Tierschutz natürlich....oder?“, schrieb eine Person.
Begleiter kommt nach einer schweren Zeit
Fernandes richtet seit einiger Zeit öffentlich Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Neben körperlichen Übergriffen wirft sie ihm auch vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Ihre Vorwürfe hatten eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten ausgelöst.
Mallorca-Gericht wies Einspruch von Fernandes ab
Erst kürzlich musste Collien Fernandes einen weiteren Rückschlag in der Klage einstecken. Fernandes hatte Ulmen im Dezember in Palma angezeigt. Ein Gericht auf Mallorca hat in den letzten Tagen jedoch die Abgabe des Ermittlungsverfahrens an die deutsche Justiz bestätigt. Der Grund dafür: Bei Fernandes und Ulmen handle es sich um deutsche Staatsbürger, zudem seien die Unterlagen in deutscher Sprache und die meisten Vorwürfe sollen sich in Deutschland abgespielt haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.