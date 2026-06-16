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Collien Fernandes: „Ich habe ein Baby bekommen“

Society International
16.06.2026 16:10
Auf Instagram verkündete Collien Fernandes eine süße Neuigkeit aus ihrem Leben.
Auf Instagram verkündete Collien Fernandes eine süße Neuigkeit aus ihrem Leben.(Bild: APA-Images / Action Press / gbrci)
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Von krone.at

Nach den schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann sorgt ein Instagram-Post samt den Worten „Ich habe ein Baby bekommen“ von Collien Fernandes nun für Aufsehen. Das Video mit ihrem „Nachwuchs“ lässt die Herzen ihrer Follower schmelzen.

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Collien Fernandes macht seit einigen Wochen eine schwere Zeit durch. Grund dafür sind heftige Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Jetzt scheint ein neuer Begleiter ihr Leben zu versüßen.

Auf Instagram postierte Fernandes mit ihrem „Baby“:

Der Welpe kuschelt sich im Video eng an Collien.
Der Welpe kuschelt sich im Video eng an Collien.(Bild: Screenshot/Instagram @frau_fernandes)

„Hunde sind die besten Seelentröster“
Die 44-Jährige hat sich einen kleinen Welpen zugelegt. In dem Videoclip, den sie auf Social Media teilte, kuschelt sich das Tier an seine neue Besitzerin. Viele ihrer Follower waren entzückt von der Neuigkeit: „Irgendwann kommt jede Frau an den Punkt in ihrem Leben, an dem sie begreift, dass ein Mann keinen Hund ersetzen kann“, schrieb etwa eine Userin. „Hunde sind die besten Seelentröster“, eine andere.

Tierschutz-Debatte unter Posting
Doch nicht alle zeigten sich so erfreut von Fernandes‘ Nachwuchs-News. In der Kommentarspalte entbrannte eine regelrechte Tierschutz-Debatte darüber, wo die Schauspielerin den Hund herhabe. „Aus dem Tierschutz natürlich....oder?“, schrieb eine Person. 

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Begleiter kommt nach einer schweren Zeit
Fernandes richtet seit einiger Zeit öffentlich Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Neben körperlichen Übergriffen wirft sie ihm auch vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Ihre Vorwürfe hatten eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten ausgelöst.

Mallorca-Gericht wies Einspruch von Fernandes ab
Erst kürzlich musste Collien Fernandes einen weiteren Rückschlag in der Klage einstecken. Fernandes hatte Ulmen im Dezember in Palma angezeigt. Ein Gericht auf Mallorca hat in den letzten Tagen jedoch die Abgabe des Ermittlungsverfahrens an die deutsche Justiz bestätigt. Der Grund dafür: Bei Fernandes und Ulmen handle es sich um deutsche Staatsbürger, zudem seien die Unterlagen in deutscher Sprache und die meisten Vorwürfe sollen sich in Deutschland abgespielt haben.

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