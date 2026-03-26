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Collien Fernandes: Demo-Absage nach Morddrohungen!

Society International
26.03.2026 09:28
Collien Fernandes machte auf Instagram Morddrohungen öffentlich. Den Besuch einer Demonstration ...
Collien Fernandes machte auf Instagram Morddrohungen öffentlich. Den Besuch einer Demonstration am Donnerstag hat sie deshalb abgesagt.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / gbrci, www.instagram.com/collien_ulmen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes hat ihre geplante Teilnahme an einer Demonstration gegen sexualisierte Gewalt in Hamburg kurzfristig abgesagt. Grund sind nach eigenen Angaben ernsthafte Sicherheitsbedenken infolge von Morddrohungen gegen ihre Person.

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In einem Statement auf der Plattform Instagram erklärte Fernandes, sie habe ursprünglich vorgehabt, an der Kundgebung teilzunehmen und dort auch zu sprechen. „Mittlerweile gibt es aber ernsthafte Sicherheitsbedenken aufgrund von Morddrohungen gegen mich“, schrieb sie. Gleichzeitig kritisierte sie den Umgang mit Frauen, die öffentlich Missstände ansprechen.

Tausende Teilnehmer angemeldet
Die Demonstration in Hamburg findet vor dem Hintergrund einer breiteren Debatte über digitale Gewalt und den Schutz von Betroffenen statt. Laut Polizei wurden rund 7500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Veranstaltung angemeldet. Bereits zuvor waren in Berlin zahlreiche Menschen zu ähnlichen Protesten auf die Straße gegangen.

Fernandes bebilderte das Posting mit einem Schwarz-Weißfot, auf dem ihr Mund mit einem schwarzen Klebeband zugklebt ist:

Auslöser der aktuellen Protestveranstaltungen sind Vorwürfe von Fernandes gegen ihren früheren Partner, den Schauspieler Christian Ulmen. Über die Anschuldigungen hatte unter anderem das Magazin „Der Spiegel“ berichtet, außerdem hat sie diese auf ihrem Instagram-Account öffentlich gemacht.

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Anzeige auf Mallorca erstattet
Fernandes hat zudem Anzeige auf Mallorca erstattet. Nach Angaben einer Justizsprecherin befindet sich das Verfahren derzeit in einem frühen und vertraulichen Stadium.

Die Schauspielerin steht derzeit eigentlich in Südostasien für neue Folgen der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ vor der Kamera. Sie spielt die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Diese Woche hat sie die Dreharbeiten aber unterbrochen, um sich mit deutschen Politikerinnen in Berlin zu treffen, um die Gesetzeslage zu digitaler Gewalt zu diskutieren.

Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen Teile der Berichterstattung an. Diese enthalte aus seiner Sicht unzulässige Verdachtsdarstellungen sowie möglicherweise unzutreffende Tatsachenbehauptungen.

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