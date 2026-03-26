Collien Fernandes: Demo-Absage nach Morddrohungen!

Die Schauspielerin steht derzeit eigentlich in Südostasien für neue Folgen der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ vor der Kamera. Sie spielt die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Diese Woche hat sie die Dreharbeiten aber unterbrochen, um sich mit deutschen Politikerinnen in Berlin zu treffen, um die Gesetzeslage zu digitaler Gewalt zu diskutieren.