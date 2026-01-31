Warum sagen Sie so was, Herr Marterbauer?

Mit einer Ankündigung über seine persönliche Zukunft ließ Finanzminister Markus Marterbauer (60) diese Woche aufhorchen. Mit Conny Bischofberger spricht der beliebteste Minister der Regierung über Babler, Stocker und Kickl, seinen Platz im Biotop der Spitzenpolitik und die Freude auf das Leben danach.
Als sich Freitagmittag die Sicherheitsschleuse im Palais Questenberg-Kaunitz in der Wiener Johannesgasse öffnet, hat Bundeskanzler Christian Stocker gerade seine „Rede an die Nation“ beendet. „Ich habe sie nicht live mitverfolgt“, gibt Markus Marterbauer offen zu, als wir einander später unter den barocken Fresken in seinem Büro gegenübersitzen, „ich glaube, es war eher eine Parteiobmann-Rede.“ An der Wand hängt noch immer der geliehene Prachensky seines Vorgängers in Rot und Blau, aber neben dem Bücherregal fallen zwei gerahmte Fotos auf. Das obere zeigt den Hocharn im Raurisertal, auf dem unteren sonnt sich ein Steinbock auf einem Felsen, im Hintergrund der Gletschersee. „An den Steinbock haben wir uns auf 40 Meter herangearbeitet“, erzählt der Minister, der mit seinen Kindern (18 und 21) für sein Leben gern bergsteigen geht. Marterbauer trägt wie immer seine rote Krawatte und dieses verschmitzte Lächeln, und in seiner Tasse ist grüner Tee.
