Junge Frau (23) wird im Iran zum Tode verurteilt

Aminis Verteidigung argumentierte laut dem Bericht der Menschenrechtler, es habe sich um einen Versprecher gehandelt. Was die junge Frau genau in den Sozialen Medien veröffentlicht hatte, blieb zunächst unklar. In ihrem Abschlussplädoyer habe sie dann ihren Beitrag mit Drogenkonsum erklärt. Der Richter wies die Argumente jedoch zurück.