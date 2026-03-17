Israel: Iraner werden bei Demos „abgeschlachtet“

USA soll Demonstranten unterstützen

Gleichzeitig äußerten die israelischen Beamten laut dem Telegramm, dass sie auf einen Volksaufstand hoffen. Sie drängten die USA, sich darauf vorzubereiten und im Fall des Falles die Demonstranten zu unterstützen. Trotz der Ermordung von Irans Oberstem Führer Ali Khamenei würde das iranische Regime „nicht bröckeln“ und sei bereit, „bis zum Ende zu kämpfen“, warnten die Beamten.