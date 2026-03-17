Israel: Iraner werden bei Demos „abgeschlachtet“

Israel ruft die Iraner öffentlich zu einem Volksaufstand auf. Gleichzeitig würden iranische Demonstranten „abgeschlachtet“, sollten sie gegen ihre Regierung auf die Straße gehen, wie hochrangige israelische Beamten laut einem Telegramm sagten.
Anfang des Jahres wurden im Iran tausende Menschen getötet, weil sie gegen das Regime demonstriert hatten. Sollten die Iraner das wieder tun, werde „das Volk abgeschlachtet“, denn Irans wichtigste Streitmacht, die Islamische Revolutionsgarde, habe „die Oberhand“. Das sagten hochrangige israelische Beamte zu US-Diplomaten, wie die „Washington Post“ unter Berufung auf ein Telegramm des Außenministeriums berichtet.
USA soll Demonstranten unterstützen
Gleichzeitig äußerten die israelischen Beamten laut dem Telegramm, dass sie auf einen Volksaufstand hoffen. Sie drängten die USA, sich darauf vorzubereiten und im Fall des Falles die Demonstranten zu unterstützen. Trotz der Ermordung von Irans Oberstem Führer Ali Khamenei würde das iranische Regime „nicht bröckeln“ und sei bereit, „bis zum Ende zu kämpfen“, warnten die Beamten.
Der Zeitpunkt dieser Aussagen ist brisant: Der im Exil lebende iranische Kronprinz Reza Pahlavi rief die Iraner dazu auf, diese Woche anlässlich des „Feuerfestes“ auf die Straße zu gehen.
„Iranisches Volk ernsthaft gefährdet“
Experten sind alarmiert: „Das iranische Volk ist derzeit durch das Regime ernsthaft gefährdet“, sagte Iran-Expertin und Vize-Präsidentin der Denkfabrik Brookings Institution, Suzanne Malony. Sie meinte: „Es wäre tragisch, wenn es als Schachfiguren in dem Bestreben benutzt würde, die Lage weiter anzuheizen.“
Die Iraner stehen Israel schon lange misstrauisch gegenüber, sagte Narges Bajoghli von der John Hopkins University. Viele werden die widersprüchlichen Aussagen der Israel-Beamten als gefühllos und ausbeuterisch gegenüber den Iranern finden, lautete ihre Einschätzung.
Trump will „auch nicht im Iran“ Leid sehen
Von der israelischen Botschaft in Washington hieß es dazu, Israel wolle „zum Wohle aller“ die „militärischen Fähigkeiten“ des Iran-Regimes beseitigen. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses betonte, dass US-Präsident Donald Trump nirgendwo Leid sehen wolle, „auch nicht im Iran.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.