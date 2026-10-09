Mediamarkt-Kauf: Österreich gibt grünes Licht

JD.com würde durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops sowie über 1000 Filialen erhalten und könnte dann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen. Was die Übernahme für Kunden bedeuten würde, hat der Chef von Ceconomy, Remko Rijnders, der „Krone“ im August verraten, als auch die Pläne für die Mini-Filial-Offensive bekannt wurden.