Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Explodierte Preise

Öko-Sprit bricht ein: Lkw fahren wieder fossil

Wirtschaft
10.10.2026 06:50
Viele Unternehmen haben ihre Fahrzeuge mit HVO100 betankt und so CO₂ gespart – jetzt ist damit ...
Viele Unternehmen haben ihre Fahrzeuge mit HVO100 betankt und so CO₂ gespart – jetzt ist damit Schluss.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Bis zu 90 Prozent weniger CO₂-Emissionen versprach der Öko-Treibstoff HVO100 – Post, Spar und Dr. Richard waren nur wenige der Transportunternehmen, die ihre Flotten umgerüstet hatten. Doch jetzt sind die Preise explodiert und die Verbrauchszahlen um drei Viertel eingebrochen. Was steckt dahinter?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Man hat mir gesagt, ich bin übergeschnappt“, sagt Johannes Matzhold. 2022 hat der Transportunternehmer einen fünfstelligen Betrag investiert, um seine 80 Lastkraftwägen mit einem neuen Treibstoff durch die Oststeiermark kurven zu lassen: HVO100. Das steht für Hydrotreated Vegetable Oil – ein Treibstoff ohne fossilen Fußabdruck und angeblich mit bis zu 90 Prozent weniger CO₂-Ausstoß. 

Matzhold hat es geschafft, seine Klimabilanz von 4700 Tonnen CO₂ im Jahr 2022 auf 1400 Tonnen 2025 zu reduzieren. Auch wenn der Preis ein wenig höher lag, hat sich das HVO-Tanken ausgezahlt – der Öko-Diesel ist steuerbegünstigt, man sparte Reparaturkosten und verbrauchte fünf bis sieben Prozent weniger, so Matzhold. Und man konnte damit werben.

Zitat Icon

Das ist schade und geht auf die Kosten der Umwelt und des Klimas.

Spediteur Johannes Matzhold aus St. Ruprecht an der Raab (Stmk.)

Bild: Steirerkrone

Viele große Unternehmen taten es ihm gleich: Die Post betankte einige Lkw mit HVO100, Spar sparte mit 300 Lkw 10.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid, Busbetreiber Dr. Richard rüstete 180 Busse um. Für alle Unternehmen war der erneuerbare Kraftstoff als Übergang gedacht, bis Elektro- und Wasserstoff-Transporter einsatzfähig würden. 

Diesel besteht wieder aus Erdöl
Heute fließt wieder fossiler Erdöl-Diesel in die Tanks Hunderter Lkw und Busse in Österreich. Die Verbrauchsstatistik zeigt im Juni einen Einbruch von 78 Prozent bei allen hundertprozentigen Biokraftstoffen im Vergleich zum Vorjahr. Während der Preisunterschied zu „normalem“ Diesel früher bei sechs bis zehn Cent pro Liter lag, blecht man jetzt rund 30 Cent mehr. Was ist passiert? 

(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Der Grund liegt in einem Skandal. 2025 flog auf, dass eine chinesische Scheinfabrik zu Unrecht HVO zertifiziert hatte. Die Mineralölbranche zitterte daraufhin vor Steuernachzahlungen, aber warnte vor strengen Kontrollen. Genau die sind jetzt Realität. „Man hat den Bereich mit Regulierungen torpediert und die Preise sind explodiert“, sagt Jürgen Roth, Tankstellenbetreiber und Obmann des Fachverbandes Energiehandel in der WKO. Weil die richtigen Herkunftsnachweise schwer zu erbringen sind, gibt es nicht ausreichend HVO100 am Markt. 

„Durch verschärfte Prüfverfahren, eine sinkende Verfügbarkeit sowie die stark gestiegenen Preise ist der Einsatz derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar“, sagt auch Dr.-Richard-Geschäftsführer Lukas Hackl. 

Lesen Sie auch:
Obwohl wieder mehr Tanker in der Straße von Hormuz unterwegs sind, werden die Ölpreise ...
Mehr Tanker in Hormuz
Exportmenge fast normal: Öl bleibt trotzdem teuer
09.10.2026
Krone Plus Logo
Getürkter Biosprit
Öl-Lobby bettelt Minister um weniger Kontrollen an
08.10.2025
HVO-Betrug
Biosprit-Importeur ist gegen „Generalverdacht“
14.08.2025

„Klimabilanz wird schlechter ausfallen“
Währenddessen vermuten so manche Mineralölvertreter auch ein Politikum. „Manche denken, man kann nur durch Elektrifizierung CO₂ reduzieren“, sagt Jügen Roth. Viele, darunter Dr. Richard und Matzhold, haben auf eine Alternative namens H7 umgestellt – fossiler Treibstoff, dem sieben Prozent hydriertes Pflanzenöl zugefügt wird. „Unsere Klimabilanz wird 2026 sicher schlechter ausfallen“, sagt Matzhold. „Jetzt wollen wir versuchen, stärker in Richtung E-Mobilität zu gehen.“ Da fehlt gerade für lange Strecken allerdings vielerorts die Infrastruktur. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
10.10.2026 06:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
115.018 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
73.935 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
70.608 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2125 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1123 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1080 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Mehr Wirtschaft
Explodierte Preise
Öko-Sprit bricht ein: Lkw fahren wieder fossil
Krone Plus Logo
Trotz Gästeansturm
Warum der Druck auf Buschenschänken steigt
Krone Plus Logo
„Flüssiger“ Wohnraum
Wie das Eigenheim zur neuen Geldquelle wird
Krone Plus Logo
Schon ab Oktober
Fernwärme: 30 Prozent Rabatt, aber Heizen teurer
Gala der Top-Winzer
Rot-Goldene Traube: Die besten Weine des Landes
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf