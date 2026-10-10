Öko-Sprit bricht ein: Lkw fahren wieder fossil

Der Grund liegt in einem Skandal. 2025 flog auf, dass eine chinesische Scheinfabrik zu Unrecht HVO zertifiziert hatte. Die Mineralölbranche zitterte daraufhin vor Steuernachzahlungen, aber warnte vor strengen Kontrollen. Genau die sind jetzt Realität. „Man hat den Bereich mit Regulierungen torpediert und die Preise sind explodiert“, sagt Jürgen Roth, Tankstellenbetreiber und Obmann des Fachverbandes Energiehandel in der WKO. Weil die richtigen Herkunftsnachweise schwer zu erbringen sind, gibt es nicht ausreichend HVO100 am Markt.