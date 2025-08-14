Biosprit-Importeur ist gegen „Generalverdacht“

HVO-Diesel wichtig für Energiewende

Zudem gibt es regelmäßige Überprüfungen der Behörden. Das Ministerium hat nun die Kontrollen verschärft. Doch wenn alles sauber ist, warum ist dann die Aufregung bei den Händlern wegen der verstärkten Kontrollen so groß? Die Kontrollen seien„überschießend“, meint Stuefer. Sie bringen einen enormen Verwaltungsaufwand mit sich, und HVO werde in eine Grauzone gerückt. „Doch HVO ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Energiewende. Ohne HVO sind die Klimaziele nicht erreichbar“.