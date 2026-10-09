Exportmenge fast normal: Öl bleibt trotzdem teuer

Sorge vor US-Angriffen treibt Ölpreis

Am Donnerstag stieg der Preis für Brent-Öl zwischenzeitlich sogar auf fast 106 US-Dollar je Fass. Grund dafür waren auch Berichte darüber, dass die USA ihrerseits über neue Angriffe gegen den Iran nachdenken. Trump erklärte allerdings daraufhin: „Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen.“ Das dämpfte die Sorgen über weitere Öl-Versorgungsengpässe wieder etwas und die Ölpreise gaben am Freitag wieder nach.