Öl-Lobby bettelt Minister um weniger Kontrollen an

Über die Herkunft von HVO100-Diesel tauchen immer wieder Zweifel auf. Der Kraftstoff wird aus hydrierten Pflanzenölen gewonnen. Grund für die Skepsis: Es gibt weltweit deutlich mehr zertifizierten Biokraftstoff, als es Rohstoffe dafür gibt, heißt: so viel Pflanzenöl existiert gar nicht, wie HVO daraus im Umlauf ist – das ist nicht plausibel und rief auch die EU-Kommission auf den Plan.