Gaza: NGOs stellen sich hinter Van der Bellen

„Dass die Welt zusieht, ist beschämend“

Seit Beginn dieses Krieges seien in dem Palästinensergebiet mehr als 73.000 Menschen gestorben, darunter geschätzte 18.000 Kinder. Auch gebe es dort die größte Gruppe amputierter Kinder, klagte er. „Dass so etwas geschehen kann, ist verstörend. Dass die Welt dabei zusieht, ist beschämend“, erklärte der Caritas-Funktionär. Gleichzeitig betonte er, dass die Verbrechen der Hamas am 7. Oktober 2023 mit über 1200 Ermordeten und 251 Verschleppten sowie ein wachsender Antisemitismus durch nichts zu rechtfertigen seien. Für die Caritas gelte jedoch, dass das Leid einer Gruppe nicht das Leid einer anderen Gruppen aufheben könne und die Menschenwürde unteilbar sei.