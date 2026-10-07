Israelis demonstrierten jetzt vor Regierungssitz

Angehörige sprachen bei Mahnwachen

Zum dritten Jahrestag am Mittwoch wurde am Ort des Nova-Musikfestivals eine Schweigeminute abgehalten. Mindestens ein Anwesender spielte Techno-Musik im Gedenken an die Opfer ab. Ihre Tochter Bar habe sie damals angerufen und sie gebeten, abgeholt zu werden, „weil Raketen in der Luft waren“, sagte Katia Zohar, deren 23-jährige Tochter getötet wurde. Später habe sie noch geschrien, „dass sie auf mich schießen“. „Ich fühle ihn hier. Es tut mir so fürchterlich leid, dass ich ihn nicht retten konnte“, sagte Anna Davitashvili, die ihren 25-jährigen Sohn verlor.