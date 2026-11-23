Der Skibetrieb im Heutal in Unken darf nach der Insolvenz weiterlaufen. Darüber informiert am Montag der Kreditschutzverband KSV1870. Ob es auch diesen Winter schon einen eingeschränkten Betrieb geben wird, ist noch offen.
Der Kreditschutzverband KSV1870 teilte nach der Berichttagsatzung am Landesgericht Salzburg mit, dass die Fortführung des Liftbetriebs auf vorerst unbestimmte Zeit gerichtlich bewilligt wurde.
Ein Sanierungsplan wurde beschlossen. Die Gläubiger haben mit einer 20-prozentigen Quote zu rechnen. Fünf Prozent sollen als Barquote schon jetzt (binnen zwei Wochen) ausgezahlt werden, der Rest erfolgt innerhalb von zwei Jahren.
Die Heutal-Lift GmbH musste Ende Oktober Insolvenz anmelden. Die Verbindlichkeiten liegen bei rund 1,025 Millionen Euro. 37 Gläubiger sind betroffen. Der Betreiber will sich jetzt auf die Modernisierung der Beschneiung konzentrieren und das Sommerangebot ausbauen. Der Bau einer Sesselbahn ist vorerst vom Tisch.
Ob es schon im Dezember einen abgespeckten Betrieb geben wird, ist noch offen. „Das kommt ganz darauf an, ob wir genug Naturschnee haben werden“, informiert Betreiber Sebastian Vitzthum.
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