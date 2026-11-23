Die Heutal-Lift GmbH musste Ende Oktober Insolvenz anmelden. Die Verbindlichkeiten liegen bei rund 1,025 Millionen Euro. 37 Gläubiger sind betroffen. Der Betreiber will sich jetzt auf die Modernisierung der Beschneiung konzentrieren und das Sommerangebot ausbauen. Der Bau einer Sesselbahn ist vorerst vom Tisch.