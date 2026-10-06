„Endloskriege“: Israel kämpft an mehreren Fronten

An jenem Tag änderte auch die israelische Militärführung ihre Einsatzregeln. Offiziere mittleren Ranges durften vorübergehend Tausende militärische Ziele und Kämpfer angreifen, selbst wenn ein einzelner Angriff bis zu 20 Zivilisten tötete, wie eine Recherche der „New York Times“ aufdeckte. Für solche zivilen Opfer gibt es im hebräischen Militärjargon einen eigenen Begriff. „NAZA“ ist eine hebräische Abkürzung für „nezek agavi“, und beschreibt einen schweren Schaden, der bei einer militärischen Aktion entsteht. Der Begriff ist auch der Ausgangspunkt des umstrittenen Dokumentarfilms „NAZA“ über den Gazakrieg.

Im Mai 2024 stellte der damalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen Haftbefehl-Antrag gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Bis zum November 2025 hatten israelische Angriffe im Gazastreifen laut örtlichen Behörden mehr als 69.000 Menschen getötet. Dort sind von insgesamt 330.000 Gebäuden mittlerweile 75 Prozent zerstört oder beschädigt. Als Forderungen nach einem Waffenstillstand – auch innerhalb Israels – immer lauter wurden, schlossen Israel und die Hamas ein Waffenstillstandsabkommen. Das Abkommen trat am 10. Oktober 2025 in Kraft, die letzten überlebenden Geiseln wurden freigelassen. Ein Ende des Kriegs bedeutete das aber nicht.