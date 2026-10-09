Eine teure Heizsaison steht vor der Haustür

Erdgas: Für einen typischen Gashaushalt (15.000 kWh Verbrauch) dürften sich die Mehrkosten heuer auf rund 150 bis 250 Euro belaufen. Daran sind vor allem zwei Posten „schuld“. Einerseits sind es die Arbeitskosten, die sich laut Energieagentur im August um knapp acht Prozent verteuert haben. Das entspricht bei einem Durchschnittshaushalt etwa 50 bis 80 Euro. Wer noch einen günstigeren Tarif mit Bindung hat, muss aber mit keiner Mehrbelastung rechnen. Kein Entkommen gibt es jedoch bei den gesetzlichen Netzkosten. Diese sind heuer im Österreichschnitt um 18,2 Prozent angehoben worden – das sind je nach Bundesland ein Plus zwischen 60 und 140 Euro. Ab Jänner 2027 ist dann mit einer weiteren Anhebung zu rechnen.