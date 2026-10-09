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Um ein Drittel teurer

Pelletspreise explodiert: Vergleich bringt „Kohle“

Tirol
09.10.2026 13:38
Für Pellets muss noch tiefer in die Tasche gegriffen werden.
Für Pellets muss noch tiefer in die Tasche gegriffen werden.(Bild: MIKE FOUQUE - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Heizsaison beginnt mit einem deutlichen Preisanstieg: Sechs Tonnen Holzpellets kosten in Tirol aktuell durchschnittlich 2734 Euro inklusive Transport. Laut Arbeiterkammer sind das rund 32 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig warnen die Konsumentenschützer vor unseriösen Online-Angeboten.

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Die Preise für Holzpellets in Tirol steigen weiter. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Tirol vom 7. Oktober. Für sechs Tonnen Pellets inklusive Transport müssen Konsumenten demnach derzeit durchschnittlich 2734,22 Euro bezahlen. Anfang September waren es noch 2609,51 Euro. Innerhalb eines Monats verteuerte sich die gleiche Bestellmenge damit um knapp fünf Prozent, schildert die AK.

Fast 700 Euro mehr als im Vorjahr
Noch deutlicher fällt der Vergleich mit dem Vorjahr aus: „Im Oktober 2025 lag der Durchschnittspreis bei 2068,75 Euro“, rufen die Konsumentenschützer in Erinnerung. Damit seien für dieselbe Menge Pellets aktuell rund 665 Euro mehr zu bezahlen. In Prozenten ausgedrückt: ein Plus von 32 Prozent! Der Preisanstieg bei Holzpellets liege damit weit über der allgemeinen Teuerung.

Preisvergleich lohnt sich
Auch zwischen den einzelnen Anbietern gebe es teils eklatante Preisunterschiede. Das günstigste Angebot der aktuellen Erhebung lag bei 2642 Euro, das teuerste bei 2829,29 Euro. Wer Preise vergleicht, kann bei einer Bestellung von sechs Tonnen somit rund 187 Euro sparen.

Zitat Icon

Die AK Tirol rät zu einem genauen Preisvergleich und warnt vor vermeintlichen Schnäppchen in unseriösen Online-Shops.

Die Konsumentenschützer

Bereits seit Anfang August zeige die Preisentwicklung wieder nach oben. Damals lag der durchschnittliche Preis für sechs Tonnen inklusive Transport bei rund 2460 Euro. Für Haushalte, die ihre Pelletvorräte erst zu Beginn der Heizsaison auffüllen, bedeute das also eine spürbare Mehrbelastung.

Die AK Tirol empfiehlt, vor einer Bestellung mehrere Angebote einzuholen und die Gesamtkosten genau zu vergleichen. Neben dem Pelletpreis sollten dabei auch die Transportkosten sowie mögliche Einblas- und Abfüllpauschalen berücksichtigt werden, hieß es vonseiten der Experten.

Lesen Sie auch:
Die hohen Preise ziehen das Geld förmlich aus den Heizkörpern des Landes.
Frage des Tages
Heizsaison beginnt: Fürchten Sie hohe Kosten?
09.10.2026

Warnung vor vermeintlichen Schnäppchen
Vorsicht sei laut den Konsumentenschützern auch bei besonders günstigen Online-Angeboten geboten. Angesichts der hohen Marktpreise wirken vermeintliche Schnäppchen oft verlockend. Hinter solchen Angeboten könnten sich jedoch betrügerische Fake-Shops verbergen.

Die Masche: Kunden bezahlen die bestellte Ware im Voraus, erhalten die Pellets oder das Brennholz anschließend aber nie. Watchlist Internet veröffentlicht regelmäßig Warnungen vor unseriösen Anbietern. Auch zu Pellets gibt es entsprechende Hinweise.

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