Pelletspreise explodiert: Vergleich bringt „Kohle“

Fast 700 Euro mehr als im Vorjahr

Noch deutlicher fällt der Vergleich mit dem Vorjahr aus: „Im Oktober 2025 lag der Durchschnittspreis bei 2068,75 Euro“, rufen die Konsumentenschützer in Erinnerung. Damit seien für dieselbe Menge Pellets aktuell rund 665 Euro mehr zu bezahlen. In Prozenten ausgedrückt: ein Plus von 32 Prozent! Der Preisanstieg bei Holzpellets liege damit weit über der allgemeinen Teuerung.