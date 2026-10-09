Rascher Nachschub bei Grippe-Impfstoffen rollt an

Kinderärzte und Gynäkologen zuerst

Die Auslieferung der neuen Dosen soll kommende Woche starten und bis Ende Oktober großteils bei Kinderärzten und Gynäkologen in den Ordinationen sein. Damit will man vor allem für Kleinkinder, Schwangere und weitere Risikogruppen eine Immunisierung anbieten können. In Abstimmung mit den Ländern gehen kleinere Mengen auch an Hausärzte. Flucelvax wird in Zellkultur statt im Hühnerei hergestellt und ist in der EU für Erwachsene und Kinder ab sechs Monaten zugelassen.