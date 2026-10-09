Wiener Kultkino wird als Tor ins Jenseits verewigt

Nicht nur das Kino, sondern auch seine beiden Betreiber Christina Nitsch-Fitz und Dieter Mattersdorfer werden in dem Roman porträtiert – neben einem unsichtbaren Publikum in den Sesselreihen und der Leinwand, die sich als Portal ins Jenseits entpuppt. Dass Blihall das Kino auf diese Art verewigt, ist kein Zufall: Er wohnt in der Nachbarschaft und hat schon mehrere Male Filmabende dort kuratiert. Das lassen er und die Kinobetreiber sich natürlich auch diesmal nicht entgehen.