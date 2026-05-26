Wiener schickt Jerry Cotton nach Salzburg

Wiener Lesern könnte vieles bekannt vorkommen

Die Idee dafür kam vom Bastei-Verlag, weil der deutschsprachige Krimiautoren-Branchentreff „Criminale“ heuer in Salzburg stattfand und dort auch das diesjährige 70-jährige Jubiläum der Kultfigur Jerry Cotton gefeiert wurde. „Die Redaktion rief mich an und fragte mich, wie gut ich mich in Salzburg auskenne“, schildert Blihall. „Meine Antwort darauf war, dass ich mich in Salzburg bestimmt besser auskenne, als in Manhattan, wo ja immerhin die meisten Cotton-Romane spielen.“