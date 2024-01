Jerry Cottons graue Eminenz ist ein Wiener

„,Der Regen macht uns gar nix aus‘, rief Falco von der Bühne. Und die Menge brüllte vor Begeisterung. Dieser Moment der Euphorie bewirkte, dass Severins und Petras Herzen noch höher schlugen. Sie blickten sich tief in die Augen und als die ersten Töne von „Nachtflug“ erklangen, fielen sich die beiden in die Arme und küssten sich unter strömendem Regen und tosendem Applaus. Ihre Zungen berührten sich und während der Regen sogar noch heftiger wurde, schien es Severin, als würde ein Blitz durch seinen Körper fahren. Genau in diesem Moment schlug tatsächlich ein Blitz in der Nähe der Bühne ein und die Bühnentechnik fiel aus“