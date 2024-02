Klimawandel: Muss Hurrikan-Skala erweitert werden?

Die höchste Stufe umfasst bisher Wirbelstürme mit Windgeschwindigkeiten ab 70 Metern pro Sekunde. In den vergangenen Jahren hätten jedoch mehrere tropische Wirbelstürme eine Windstärke von über 86 Metern pro Sekunde (rund 310 km/h) gehabt, schreiben Michael Wehner vom Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley und James Kossin von der University of Wisconsin-Madison in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS).