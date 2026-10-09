Schreiben wie Michelangelo mit neuer PC-Schriftart

Die Schrift soll nach Angaben des Vatikans Teil der Microsoft-365-Office-Schriftsammlung sein und kostenlos genutzt werden können. Vorbild für die Schriftart waren demnach Originaldokumente mit der Handschrift des Künstlers. Dabei wurde nicht versucht, seine Schrift zu kopieren. Die Designer analysierten Proportionen, Rhythmus und Formen seiner Schriftzüge und übersetzten sie in eine moderne, gut lesbare Schrift. Sie umfasst 500 Zeichen und vier Varianten: normal, kursiv, fett und fett-kursiv.