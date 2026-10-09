Dackel „Zeko“ nach Trennung von Ex „entführt“

Doch wie schaut das „Sorgerecht“ im Trennungsfall für ein unverheiratetes Paar aus? „In Österreich gibt es kein ausdrücklich gesetzlich geregeltes ,Besuchsrecht‘ für einen Hund wie etwa beim Umgang mit einem Kind“, weiß die Wiener Rechtsanwältin Sophie Kosar. Stehe der Ex-Partner im Kaufvertrag, kann das zwar für die Eigentumsfrage von Bedeutung sein, entscheidend seien aber die konkreten Umstände des Einzelfalls, so die Expertin.