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ManCity-Skandal: Jetzt spricht auch Erling Haaland

Premier League
09.10.2026 07:06
Erling Haaland (li.) und City-Boss Khaldoon Al Mubarak
Erling Haaland (li.) und City-Boss Khaldoon Al Mubarak(Bild: AP/Jon Super)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nun hat sich auch Superstar Erling Haaland zu dem Finanzskandal um seinen Verein Manchester City geäußert.

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„Wir müssen füreinander da sein und positiv bleiben. Egal, was im Leben passiert, wir müssen immer ein Lächeln auf den Lippen haben“, sagte Haaland im Interview mit „Sky“. „Deshalb müssen wir positiv bleiben, nach vorne schauen und versuchen, Fußballspiele zu gewinnen – und versuchen, die Situation zu genießen und das Spiel zu gewinnen.“

City in Berufung
Die Premier League hatte Manchester City Ende September nach einer vierjährigen Untersuchung wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Betroffen ist der Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Klub legte fristgerecht Berufung ein. „Der Verein weist die von der Premier League erhobenen Vorwürfe zurück“, hieß es in einer Stellungnahme. Sollten die „Citizens“ juristisch keinen Erfolg haben, drohen drastische Sanktionen bis hin zum Zwangsabstieg. Auch eine Aberkennung von Titeln gilt als möglich.

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Bayern und Co. beobachten Haaland
Sportlich läuft es für Haaland. Am Sonntag trifft er mit Manchester City auswärts auf Liverpool. In der laufenden Saison hält der Norweger bereits bei fünf Ligatreffern in fünf Einsätzen. Sein Vertrag bei City läuft zwar noch bis 2034, ohne Champions-League-Fußball dürfte der 26-Jährige allerdings nur schwer zu halten sein ...

Deswegen verfolgen nahezu alle europäischen Topklubs die Entwicklungen um City ganz genau. Neben dem FC Bayern werden auch Real Madrid, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain genannt. Sie alle hoffen offenbar darauf, Haaland im Fall der Fälle vergleichsweise günstig verpflichten zu können.

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