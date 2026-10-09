ManCity-Skandal: Jetzt spricht auch Erling Haaland

City in Berufung

Die Premier League hatte Manchester City Ende September nach einer vierjährigen Untersuchung wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Betroffen ist der Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Klub legte fristgerecht Berufung ein. „Der Verein weist die von der Premier League erhobenen Vorwürfe zurück“, hieß es in einer Stellungnahme. Sollten die „Citizens“ juristisch keinen Erfolg haben, drohen drastische Sanktionen bis hin zum Zwangsabstieg. Auch eine Aberkennung von Titeln gilt als möglich.