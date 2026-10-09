47-Jähriger soll wehrlose Frau vergewaltigt haben

Die Salzburger Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen einen Flachgauer (47) wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person. Den Vorwürfen nach soll sich der 47-Jährige brutal an einer völlig betrunkenen Frau vergangen haben – mit psychischen und physischen Dauerfolgen für das Opfer, das durch die Tat ein gutachterlich festgestelltes Trauma erlitten hatte, was sich wiederum strafverschärfend für den Angeklagten auswirkt.