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Kaya war zugeschaltet

Erfolg für Klitschko im Kampf um Panettiere-Erbe

Society International
09.10.2026 07:47
Wladimir Klitschko erzielte vor Gericht einen ersten Erfolg im Kampf um das Erbe von Hayden ...
Wladimir Klitschko erzielte vor Gericht einen ersten Erfolg im Kampf um das Erbe von Hayden Panettiere, das der gemeinsamen Tochter Kaya zusteht. Die wurde überraschend vor Gericht per Video zugeschaltet.(Bild: Krone-Collage/AP/Katy Winn)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Wladimir Klitschko schottet seine Tochter normalerweise vollkommen von der Öffentlichkeit ab. Doch am Donnerstag musste die kleine Kaya an der Seite ihres Vaters per Videoschalte an einer Gerichtsanhörung in Los Angeles teilnehmen. Dabei ging es um Klitschkos Antrag, die Vollmacht als Nachlassverwalter für Tochter Kaya zu erhalten, um das Erbe ihrer toten Mutter Hayden Panettiere zu schützen.

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Die Elfjährige wurde laut dem Magazin „People“ kurzzeitig vor der Kamera gezeigt und beantwortete die Fragen des Richters, als sie gebeten wurde, ihre Identität zu bestätigen und anzugeben, ob sie sich bei ihrem Vater befand.

Kaya trug ein weißes T-Shirt, ihre Haare hatte sie zurückgebunden. Sie sprach leise und wirkte gefasst, während sie die Fragen des Richters beantwortete.

Klitschko erhielt vorläufige Kontrolle über Erbe
Klitschkos Anwältin Diane Y. Park machte den Richter danach auf zusätzliche Befugnisse aufmerksam, die Klitschko beantragt hatte. Dazu gehört die Möglichkeit, die Strafverfolgungsbehörden zu „ersuchen“ und zu „ermächtigen“, Ermittlungen aufzunehmen und bei der „Wiederbeschaffung von Eigentum zu helfen, von dem angenommen wird, dass es von einer nicht zur Familie gehörenden Person widerrechtlich angeeignet wurde“.

Am Ende der Anhörung wurde der Ex-Boxweltmeister per Gerichtsentscheid zum vorläufigen Nachlassverwalter von Panettieres Erbe. Der Richter erklärte zudem, dass Kaya bei der nächsten, für den 7. Dezember angesetzten Anhörung, nicht anwesend sein müsse.

Gemeinsame Tochter lebt beim Vater
Klitschko und Panettiere lernten sich 2008 kennen und verlobten sich fünf Jahre später. 2014 kam Kaya zur Welt. Als sich Panettiere und Klitschko 2018 trennten, wurde Klitschko das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter zugesprochen.

Panettiere starb am 16. August plötzlich im Alter von 36 Jahren an einer Drogenüberdosis in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina.

Hayden Panettiere starb im August im Alter von nur 36 Jahren an einer Überdosis.
Hayden Panettiere starb im August im Alter von nur 36 Jahren an einer Überdosis.(Bild: AFP/ROBYN BECK)

Klitschko will Panettiere-Erbe schützen
Im September beantragte Klitschko im Namen seiner Tochter Kaya, der Alleinerbin von Panettieres Nachlass, eine vorläufige Vollmacht als Vermögensverwalter von Tochter Kaya. Er plädierte dafür, dass eine Entscheidung „unverzüglich“ getroffen werden müsse.

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Klitschko begründete die Dringlichkeit mit der Sorge, dass andernfalls „eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Vermögenswerte aus Haydens Nachlass verloren gehen, beschädigt oder aufgebraucht werden könnten, bevor ein ordnungsgemäß bestellter Nachlassverwalter eingesetzt werden kann, um sie zu schützen“.

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