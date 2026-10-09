Erfolg für Klitschko im Kampf um Panettiere-Erbe

Wladimir Klitschko schottet seine Tochter normalerweise vollkommen von der Öffentlichkeit ab. Doch am Donnerstag musste die kleine Kaya an der Seite ihres Vaters per Videoschalte an einer Gerichtsanhörung in Los Angeles teilnehmen. Dabei ging es um Klitschkos Antrag, die Vollmacht als Nachlassverwalter für Tochter Kaya zu erhalten, um das Erbe ihrer toten Mutter Hayden Panettiere zu schützen.
Die Elfjährige wurde laut dem Magazin „People“ kurzzeitig vor der Kamera gezeigt und beantwortete die Fragen des Richters, als sie gebeten wurde, ihre Identität zu bestätigen und anzugeben, ob sie sich bei ihrem Vater befand.
Kaya trug ein weißes T-Shirt, ihre Haare hatte sie zurückgebunden. Sie sprach leise und wirkte gefasst, während sie die Fragen des Richters beantwortete.
Klitschko erhielt vorläufige Kontrolle über Erbe
Klitschkos Anwältin Diane Y. Park machte den Richter danach auf zusätzliche Befugnisse aufmerksam, die Klitschko beantragt hatte. Dazu gehört die Möglichkeit, die Strafverfolgungsbehörden zu „ersuchen“ und zu „ermächtigen“, Ermittlungen aufzunehmen und bei der „Wiederbeschaffung von Eigentum zu helfen, von dem angenommen wird, dass es von einer nicht zur Familie gehörenden Person widerrechtlich angeeignet wurde“.
Am Ende der Anhörung wurde der Ex-Boxweltmeister per Gerichtsentscheid zum vorläufigen Nachlassverwalter von Panettieres Erbe. Der Richter erklärte zudem, dass Kaya bei der nächsten, für den 7. Dezember angesetzten Anhörung, nicht anwesend sein müsse.
Gemeinsame Tochter lebt beim Vater
Klitschko und Panettiere lernten sich 2008 kennen und verlobten sich fünf Jahre später. 2014 kam Kaya zur Welt. Als sich Panettiere und Klitschko 2018 trennten, wurde Klitschko das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter zugesprochen.
Panettiere starb am 16. August plötzlich im Alter von 36 Jahren an einer Drogenüberdosis in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina.
Klitschko will Panettiere-Erbe schützen
Im September beantragte Klitschko im Namen seiner Tochter Kaya, der Alleinerbin von Panettieres Nachlass, eine vorläufige Vollmacht als Vermögensverwalter von Tochter Kaya. Er plädierte dafür, dass eine Entscheidung „unverzüglich“ getroffen werden müsse.
Klitschko begründete die Dringlichkeit mit der Sorge, dass andernfalls „eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Vermögenswerte aus Haydens Nachlass verloren gehen, beschädigt oder aufgebraucht werden könnten, bevor ein ordnungsgemäß bestellter Nachlassverwalter eingesetzt werden kann, um sie zu schützen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.