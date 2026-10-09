Erfolg für Klitschko im Kampf um Panettiere-Erbe

Wladimir Klitschko schottet seine Tochter normalerweise vollkommen von der Öffentlichkeit ab. Doch am Donnerstag musste die kleine Kaya an der Seite ihres Vaters per Videoschalte an einer Gerichtsanhörung in Los Angeles teilnehmen. Dabei ging es um Klitschkos Antrag, die Vollmacht als Nachlassverwalter für Tochter Kaya zu erhalten, um das Erbe ihrer toten Mutter Hayden Panettiere zu schützen.