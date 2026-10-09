Die „Weitgereisten“ sind wieder unterwegs

Für die Lustenauer heißt es für einmal noch „Aufsteirern“. Denn wieder einmal führt eine Auswärtsreise in die grüne Mark. Zweimal war die Austria bereits in Graz zu Gast, in der zweiten ÖFB-Cup-Runde ging es nach Lafnitz und am Sonntag (14.30) wartet das Auswärtsspiel beim TSV Hartberg. Exakt 672 Kilometer gilt es dabei zu bewältigen. Ein Trost: danach warten im Grunddurchgang der Meisterschaft nur noch zwei längere Reisen nach Wien (zu Rapid) und ins kärntnerische Wolfsberg. Ansonsten bewegen sich alle restlichen Auswärtsfahrten unter 500 Kilometer. Für Vorarlberger Verhältnisse fast schon Kurztrips.