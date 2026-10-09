Die „Weitgereisten“ sind wieder unterwegs

Auf Austria Lustenau wartet nach dem Re-Start der Bundesliga nach der langen Länderspielpause die bereits vierte Auswärtsfahrt in die Steiermark. Zumindest treffen Trainer Markus Mader und seine Mannschaft in Hartberg auf eine Art Lieblingsgegner.
Für die Lustenauer heißt es für einmal noch „Aufsteirern“. Denn wieder einmal führt eine Auswärtsreise in die grüne Mark. Zweimal war die Austria bereits in Graz zu Gast, in der zweiten ÖFB-Cup-Runde ging es nach Lafnitz und am Sonntag (14.30) wartet das Auswärtsspiel beim TSV Hartberg. Exakt 672 Kilometer gilt es dabei zu bewältigen. Ein Trost: danach warten im Grunddurchgang der Meisterschaft nur noch zwei längere Reisen nach Wien (zu Rapid) und ins kärntnerische Wolfsberg. Ansonsten bewegen sich alle restlichen Auswärtsfahrten unter 500 Kilometer. Für Vorarlberger Verhältnisse fast schon Kurztrips.
Ebenso lang wie die jüngsten Auswärtsstrecken zog sich die Pause hin. Nach 22 Tagen ohne Bundesligafußball freut man sich auf den Re-Start. „Die Pause hat ehrlich gesagt mal gutgetan. Es war eine entspannende Zeit, weil wir drei Wochen lang nicht den Druck der Meisterschaft gespürt haben“, fasst Trainer Markus Mader die ligafreie Zeit zusammen. Freilich haben sich die Lustenauer nicht auf den Lorbeeren ausgeruht. Mader: „Neben den zwei Testspielen haben wir die Zeit für intensive Trainingseinheiten genutzt.“
Positive Bilanz
Mit Hartberg wartet am Sonntag auf die „Weitgereisten“ eine Art Lieblingsgegner in der Bundesliga. Nur in der Abstiegssaison 2023/24 mussten sich die Lustenau gegen die Oststeirer im Heimspiel mit 0:4 geschlagen geben. Ansonsten gab es in fünf weiteren Partien drei Siege und zwei Remis. Dabei stechen ein 5:1 und ein 4:1-Erfolg zu Hause besonders hervor.
Einer von sieben
Gegen Hartberg feierte die Austria mit 1:0 in der Qualifikationsrunde im Jahr 2023 auch einen der wenigen Auswärtssiege in der Bundesliga. In bisher 89 Spielen in der höchsten Fußballklasse konnte Lustenau in der Fremde erst siebenmal über jeweils drei Punkte jubeln. Den letzten Sieg in der Ferne feierte die Austria am 11. Februar 2024 mit einem 2:0 bei der WSG Tirol. So gesehen hoffen die Grün-Weißen, dass sich wenigstens diesmal die weite Fahrt rentiert.
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