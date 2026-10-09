Diese Duelle versprechen Spannung im Unterhaus

SV Haiming – Innsbrucker AC (Sonntag, 14:00 Uhr, Sportplatz Haiming).

Spannend wird es auch in der Tiroler Liga beim Kracher zwischen dem SV Haiming und dem IAC. Die Innsbrucker sind auswärts noch nicht dort, wo sie sein wollen. „Wir verteilen aktuell zu viele Geschenke – das müssen wir abstellen“, fasste Trainer Alexander Pfurtscheller zusammen.

Beim Tabellenzweiten Haiming läuft es dagegen aktuell ziemlich rund. „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, wir stehen nach zehn Runden auf Rang zwei, hätte ich ungläubig mit dem Kopf geschüttelt“, erklärt Heim-Trainer Manuel Rott, der aber auch warnt: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“

Diese Begegnung ist das KRONE-Spiel der Runde – immer dienstags in der Zeitung und um 7 Uhr online auf Sportkrone.