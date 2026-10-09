Diese Duelle versprechen Spannung im Unterhaus

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SV Sistrans – SV Nordkette (Freitag, 18.30 Uhr, Kunstrasen Sistrans).
Im ersten Ligaduell trifft der SV Sistrans in der 1. Gebietsliga Mitte-West zuhause auf den erst 2022 gegründeten SV Nordkette. Bereits 2025 gab es in der Sommervorbereitung ein Duell, das der SVS mit 4:1 für sich entscheiden konnte. „Wir freuen uns schon sehr auf das Spiel in Sistrans – das wird ein Spitzenspiel“, erklärt Sascha Weisz, der Sportliche Leiter des SV Nordkette, der in den letzten zwei Jahren zwei Meistertitel samt Aufstiegen feiern durfte. „Wenn wir unser Spiel durchziehen, tut sich jeder Gegner schwer, gegen uns etwas zu holen“, entgegnet Sistrans-Trainer Dominik Schneider.
Dabei haben sowohl der zweitplatzierte SV Sistrans (2:2 in Fritzens) als auch der drittplatzierte SV Nordkette (1:2 gegen Navis) in der letzten Runde Punkte liegen gelassen. Spannung ist also garantiert.
FC Vomp – SVG Urderns (Freitag, 20.15 Uhr, Sportplatz Vomp).
Ein bisschen weiter östlich das Inntal hinunter findet in der 1. Gebietsliga Mitte-Ost das Spitzenspiel statt. Der FC Vomp empfängt als Tabellenzweiter den Tabellenführer aus Uderns. Auch in der vergangenen Saison fand dieses Duell in einer ähnlichen Konstellation statt. Dabei fielen in den beiden Partien, die Uderns für sich entscheiden konnte, insgesamt 15 Tore – zehn davon für die Zillertaler.
„Unsere Offensive ist richtig stark. Manchmal bekommen wir zu viele Tore, aber wenn wir mehr schießen, als wir bekommen, ist alles in Ordnung“, lachte Uderns-Trainer Mario Troppmair.
SPG Alpbachtal – Sportverein Innsbruck (Freitag, 20.15 Uhr, Sportplatz Brixlegg).
Im Topspiel der Frauen Tirol-Liga treffen mit Jessica De Zordo (9 Treffer/Alpbachtal) und Ines Jele (9 Treffer/SVI) zwei Top-Torjägerinnen aufeinander. Nur die Gewinnerin des Goldenen Schuhs 2026, Anika Vossen (SPG Oberland), hält aktuell bei einem Treffer mehr.
Das Heimteam liegt nach dem Hattrick von De Zordo – trotz Knieschmerzen – beim 3:2-Auswärtssieg in Angerberg auf Rang drei. „Jede andere hätte wohl nicht gespielt, aber sie hat fürs Team 90 Minuten durchgebissen“, schildert Trainerin Cäcilia Larch.
Diesen Kampfgeist werden die Unterländerinnen wieder brauchen. Spitzenreiter SVI setzte sich mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg gegen den FC Vomp durch und holte sich die Tabellenführung von Telfs zurück nach Innsbruck.
SVG Erl II – FC Oberndorf (Samstag, 15.45 Uhr, Sportarena Erl).
Nachdem der Drittplatzierte FC Kössen II in der 2. Gebietsliga Ost vergangene Woche mit 0:10 beim Spitzenreiter Oberndorf unter die Räder kam, geht es für den FCO auswärts zum Zweitplatzierten nach Erl. Auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist, können Underdogs immer für eine Überraschung sorgen.
Einen solcher „Underdog“ wie Erl II (9 Spiele, 7 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, Torverhältnis 37:12) würden wohl viele gerne sein. Oberndorf ist hingegen noch makellos: acht Spiele, acht Siege und ein unglaubliches Torverhältnis von 79:2!
SV Haiming – Innsbrucker AC (Sonntag, 14:00 Uhr, Sportplatz Haiming).
Spannend wird es auch in der Tiroler Liga beim Kracher zwischen dem SV Haiming und dem IAC. Die Innsbrucker sind auswärts noch nicht dort, wo sie sein wollen. „Wir verteilen aktuell zu viele Geschenke – das müssen wir abstellen“, fasste Trainer Alexander Pfurtscheller zusammen.
Beim Tabellenzweiten Haiming läuft es dagegen aktuell ziemlich rund. „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, wir stehen nach zehn Runden auf Rang zwei, hätte ich ungläubig mit dem Kopf geschüttelt“, erklärt Heim-Trainer Manuel Rott, der aber auch warnt: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“
Diese Begegnung ist das KRONE-Spiel der Runde – immer dienstags in der Zeitung und um 7 Uhr online auf Sportkrone.
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