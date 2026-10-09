Prozesskrimi um Erbe von 102-jähriger Tirolerin

Sozialer Verein – ganz im Sinne der Verstorbenen

Bei der Verhandlung hatte der Osttiroler eine detaillierte Erklärung parat: „Ich habe mit der Frau, die ich als Personenbetreuer begleitete, einen Verein gegründet“, erklärte er einleitend. Dieser Verein sei sozial und gemeinnützig ausgerichtet gewesen und handelte ganz im Sinne der 102-Jährigen. „Sie wollte, dass ich mich um ihr Haus in Lienz und ihr Vermögen kümmere und dass alles sozialen Zwecke zukommt“, sagte er. Dies hätte seiner Meinung nach auch über ihren Tod hinaus Gültigkeit gehabt.