Ein ganzer Sport-Campus dort, wo „Wüste Gobi“ war

Das Sportzentrum Rif feierte am Donnerstag sein 40-Jahr-Jubiläum mit einem Festakt daheim mit alten Bekannten und Weggefährten. Warum die Einrichtung am Beliebtheitszenit steht, aber trotzdem Vorsicht geboten ist.
Knapp 200 geladene Gäste fanden sich am Donnerstag in der Leichtathletikhalle im Olympiastützpunkt Rif ein, um den 40. Geburtstag der Einrichtung zu feiern. Neben aktueller und ehemaliger Polit-Prominenz ließen sich auch die sportlichen Helden von damals und heute – darunter Felix Gottwald, Andreas Goldberger, Thomas Geierspichler oder auch Daniel Huber – die Feierlichkeiten samt üppigem Büffet, filmischer und musikalischer Begleitung nicht entgehen.
Vom Trainingscamp zum Sportcampus
Schon für die Begrüßung aller Wegbegleiter benötigte Geschäftsführerin Sabrina Rohrmoser über zehn Minuten. Zu denen zählte auch ihr Vorgänger Wolfgang Becker, dem Altlandeshauptmann Franz Schausberger attestierte, dass es die Einrichtung ohne ihn nicht gäbe. Becker selbst, der Rif 35 Jahre prägte und zuvor Erfahrungen an der US-Westküste und in Italien gesammelt hatte, erinnerte sich an die Eröffnung, als man noch eine reine Trainingsstätte war: „Davor war Salzburg in Sachen Sportinfrastruktur die Wüste Gobi. Es gab einfach nichts.“ Das bestätigte aus den Jahren um die Jahrtausendwende auch das stets redefreudige Rollstuhl-Ass Thomas Geierspichler. „Ich war einer der ersten, die im Leistungszentrum betreut wurden und weiß es daher besonders zu schätzen.“
Doppelt so viele Studienanfänger
Mittlerweile ist ein echter Campus im Verbund aus Sport, Wissenschaft, öffentlicher Hand und Universität entstanden. Das liegt etwa an der Erweiterung der Institutionen, die Sportveranstaltungen ermöglicht, sowie am Ankauf des nahen Schlosses Rif als Gebäude für die Uni, das seither um zwei Wohnheime erweitert wurde. Früh verstand man es, die Kapazitäten von Heeressport aber auch des Schulsportmodells einzubauen und zu nutzen. Knapp 16 Millionen Euro an Forschungsgeldern habe Rif in knapp 25 Jahren als Drittmittel lukriert, rechneten die Experten vor. In den jüngsten Jahrgängen meldeten sich doppelt so viele Studienanfänger wie zuvor. Lag der Standort lange weit hinten im Beliebtheitsranking, zählt Rif mittlerweile zu den rot-weiß-roten Topdestinationen.
Was das Örtchen nahe der Tennengauer Bezirkshauptstadt Hallein auszeichnet? „Das Menschliche, das Miteinander“, betonte Ex-Adler Daniel Huber. „Die kurzen Wege helfen enorm“, weiß Red Bull-Fußballerin Laura Spinn, die selbst im Campus wohnt und dort studiert.
Finanzierungszusage steht noch aus
Ins Wiedersehen von Ex-Idolen, Freunden und alten Bekannten mischten sich aber auch mahnende Worte. So fehlt vom Bund weiter die Finanzierungszusage für dringend benötigte Sanierungen. Dafür gab‘s aber – teils mit Augenzwinkern – Tipps der alten Hasen. Damit der bisherige Höhepunkt (drei Olympiamedaillen der Kombinierer 2006) nicht ewig Bestand hat. Zudem ließ Chefin Rohrmoser wissen: „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Monaten bundesseitig eine Entscheidung getroffen wird.“
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