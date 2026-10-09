Ein ganzer Sport-Campus dort, wo „Wüste Gobi“ war

Vom Trainingscamp zum Sportcampus

Schon für die Begrüßung aller Wegbegleiter benötigte Geschäftsführerin Sabrina Rohrmoser über zehn Minuten. Zu denen zählte auch ihr Vorgänger Wolfgang Becker, dem Altlandeshauptmann Franz Schausberger attestierte, dass es die Einrichtung ohne ihn nicht gäbe. Becker selbst, der Rif 35 Jahre prägte und zuvor Erfahrungen an der US-Westküste und in Italien gesammelt hatte, erinnerte sich an die Eröffnung, als man noch eine reine Trainingsstätte war: „Davor war Salzburg in Sachen Sportinfrastruktur die Wüste Gobi. Es gab einfach nichts.“ Das bestätigte aus den Jahren um die Jahrtausendwende auch das stets redefreudige Rollstuhl-Ass Thomas Geierspichler. „Ich war einer der ersten, die im Leistungszentrum betreut wurden und weiß es daher besonders zu schätzen.“