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Hit gegen Leader Bozen

VSV-Star Hughes wird bald zum vierten Mal Vater!

Eishockey
09.10.2026 06:59
John Hughes hat heuer schon fünfmal getroffen.
John Hughes hat heuer schon fünfmal getroffen.(Bild: GEPA)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Der VSV empfängt am Freitag daheim im Top-Hit Tabellenführer Bozen, der in sieben Runden nur einmal in der Overtime verloren hat. Vor allem die Defensive um Hexer Domingue ist der Hit. Aber auch die Adler sind trotz der finanziellen Troubles top drauf. Ass John Hughes ist auch wieder der Alte, vergessen ist die letzte wirklich schlechte Saison. Der 38-Jährige führt mit fünf Toren und zwei Assists die interne Schützenliste an. 

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Anschnallen, der ICE-Leader kommt! Aber VSV lässt sich von Bozen nicht aus der Ruhe bringen. Nach drei mäßigen Jahren drehen die Südtiroler heuer wieder auf: In sieben Runden verloren sie nur einmal in der Overtime. Vor allem die Defensive ist eine Macht – im Schnitt kassierte man die wenigsten Gegentore (17!).

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