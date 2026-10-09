VSV-Star Hughes wird bald zum vierten Mal Vater!

Der VSV empfängt am Freitag daheim im Top-Hit Tabellenführer Bozen, der in sieben Runden nur einmal in der Overtime verloren hat. Vor allem die Defensive um Hexer Domingue ist der Hit. Aber auch die Adler sind trotz der finanziellen Troubles top drauf. Ass John Hughes ist auch wieder der Alte, vergessen ist die letzte wirklich schlechte Saison. Der 38-Jährige führt mit fünf Toren und zwei Assists die interne Schützenliste an.