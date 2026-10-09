Patientin wird von PVA als Simulantin hingestellt

Das Haus in Hirschbach (OÖ) ist aufgeräumt, es wirkt sauber, obwohl Christina nur einmal im Monat putzt. „Zu mehr bin ich nicht in der Lage“, so die 47-Jährige, die seit Jahren am ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Müdigkeitssyndrom) leidet. „Der Tod meines Papas und dass daraufhin die Oma kollabiert ist, haben mich massiv überfordert, ich musste über einen langen Zeitraum meine Therapie unterbrechen“, erzählt die Mühlviertlerin.