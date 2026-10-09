Patientin wird von PVA als Simulantin hingestellt

Seit acht Jahren kämpft Christina Seiberl gegen eine Krankheit, die ihr selbst die einfachsten Dinge des Alltags raubt. Während sie um Anerkennung ihrer schweren Einschränkungen ringt, stößt sie auf Hürden, die für viele Betroffene kaum zu bewältigen sind. Der Skandal: Ihr Gutachten wurde fast vollständig geschwärzt.
Das Haus in Hirschbach (OÖ) ist aufgeräumt, es wirkt sauber, obwohl Christina nur einmal im Monat putzt. „Zu mehr bin ich nicht in der Lage“, so die 47-Jährige, die seit Jahren am ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Müdigkeitssyndrom) leidet. „Der Tod meines Papas und dass daraufhin die Oma kollabiert ist, haben mich massiv überfordert, ich musste über einen langen Zeitraum meine Therapie unterbrechen“, erzählt die Mühlviertlerin.
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