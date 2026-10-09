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Kurz vor US-Wahl

Trump wird Verluste „nicht friedlich hinnehmen“

Außenpolitik
09.10.2026 07:49
In den USA wird alle zwei Jahre das Parlament gewählt, und üblicherweise sind die „Midterms“ ...
In den USA wird alle zwei Jahre das Parlament gewählt, und üblicherweise sind die „Midterms“ keine große Sache: Diesmal ist es anders, steht doch bei der Kongresswahl am 3. November nach Einschätzung vieler Beobachter das Funktionieren der US-Demokratie schlechthin auf dem Spiel.(Bild: AFP/JIM WATSON)
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Von krone.at

Bei den Midterm Elections am 3. November steht in den USA viel auf dem Spiel. Gewählt werden das Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Sollten die Demokraten in den Kammern die Mehrheit übernehmen, könnte das nach Einschätzung des US Politikanalysten Bruce Stokes eine politische Krise auslösen: „Aus bisherigen Erfahrungen mit Trump können wir nicht schließen, dass er eine Niederlage friedlich hinnimmt.“

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Repräsentantenhaus und Senat bilden gemeinsam den US-Kongress. Derzeit verfügen die Republikaner in beiden Kammern über die Mehrheit. Stokes hatte zuletzt in einem Beitrag für Chatham House darauf hingewiesen, dass die Partei ihre Mehrheit zumindest in einer der beiden Kammern verlieren könnte. Darauf deuteten aktuelle Umfragen hin.

„Sagt offen, was er vorhat“
Trump selbst hatte bereits mehrfach angekündigt, eine Niederlage nicht anerkennen zu wollen. Stokes nimmt diese Aussagen ernst. „Wir wissen von Trump: Er sagt einem ganz offen, was er vorhat“, betont der Politikanalyst.

Die Erklärgrafik zeigt das Machtgefüge in den USA mit Präsident, Kongress und Höchstgericht. Sie erklärt das System der gegenseitigen Kontrolle, genannt Checks and Balances. Der Präsident kann Gesetze in Kraft setzen oder per Veto blockieren, ist Oberbefehlshaber der Armee und nominiert Höchstrichter. Der Kongress macht Gesetze, kann ein Veto überstimmen, Krieg erklären, den Präsidenten anklagen und absetzen sowie Ernennungen ratifizieren. Das Höchstgericht prüft, ob Entscheidungen oder Gesetze der Verfassung entsprechen. Quelle: APA.

Zweifel an fairem Wahlverlauf
Entsprechend groß seien die Verunsicherung unter US-Amerikanern und die Zweifel an einem fairen Wahlverlauf. Zum einen aufgrund von Trumps anhaltender Bemühungen, die Briefwahl zu untergraben. Zum anderen, da die Abschiebebehörde ICE bereits Einsätze bei Wahlstationen angekündigt hat. Sechs von zehn Amerikanern sind besorgt, dass Wähler bei Wahllokalen abgewiesen werden könnten. 

Die Infografik zeigt die Prognose zur Verteilung der 100 Sitze im US-Senat vor der Wahl. Republikaner kommen auf 46 erwartete Sitze, Demokraten auf 44, und 10 Sitze gelten als offen. In der Karte der USA sind für die 35 neu zu wählenden Senatssitze 15 republikanische Siege, 10 demokratische Siege und 10 knappe Entscheidungen prognostiziert. Quelle: CNN.

Chance für Demokraten
Dass die Partei des amtierenden Präsidenten bei den Midterm Elections schlecht abschneidet, sei keine Seltenheit. Seit dem Zweiten Weltkrieg habe die Partei, die den Kongress kontrolliert, bei allen „Midterm Elections“ außer zweien Sitze verloren. Sollten die Demokraten die Kontrolle über den Kongress zurückgewinnen, könnten sie laut Stokes die innenpolitische Tagesordnung mitgestalten.

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Unabhängig vom Ergebnis der Midterm Elections wird Trump seine bisherige außenpolitische Agenda wohlfortsetzen. Das heißt: eine Fortsetzung des Iran-Kriegs ohne Exit-Strategie, eine zunehmende Aushöhlung der transatlantischen Beziehungen und weiterhin niedrige Ausgaben für Entwicklungshilfe.

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