Trump wird Verluste „nicht friedlich hinnehmen“

In den USA wird alle zwei Jahre das Parlament gewählt, und üblicherweise sind die „Midterms“ keine große Sache: Diesmal ist es anders, steht doch bei der Kongresswahl am 3. November nach Einschätzung vieler Beobachter das Funktionieren der US-Demokratie schlechthin auf dem Spiel. (Bild: AFP/JIM WATSON)