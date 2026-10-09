Griechische Österreich-Liebe auf den zweiten Blick

Fehlende Konkurrenz

Das schief gegangene Kapitel in Österreich schien Tsanaxidis allerdings nicht vergessen zu haben, drum wechselte er im Sommer in die Thermenstadt. „Das konnte ich so auf gar keinen Fall stehen lassen“, lacht der amtierende griechische Meister, dem die fehlende Konkurrenz zu langweilig wurde. „Dort gibt es drei große Teams, die Jahr für Jahr um den Titel spielen. Der Rest ist meilenweit davon entfernt, wodurch du oft auf Halbgas ohne große Probleme gewinnst.“



„Gibst 110 Prozent und verlierst trotzdem“

In Österreich ist das anders – wurden in den letzten fünf Jahren vier verschiedene Teams Meister. „Alles ist knapper beisammen. Auch wenn du 110 Prozent gibst, heißt das nicht, dass du gewinnst.“ Das bekamen Tsanaxidis und Vöslau bereits am eigenen Leib zu spüren. Vor dem Freitagabend-Duell (19 Uhr) Duell in Bärnbach steht der amtierende Meister nur auf Rang neun. „Das wird schon werden! Der Derby-Sieg kann uns beflügeln“, winkt der Rückraum ab.