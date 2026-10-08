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Lidl führt ein neues Punkteprogramm ein

Wirtschaft
08.10.2026 14:19
Der Diskonter Lidl hat ein neues Punkteprogramm.
Der Diskonter Lidl hat ein neues Punkteprogramm.(Bild: AFP/THOMAS LOHNES)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Der Diskonter Lidl hat ein neues Punkteprogramm eingeführt. Ab sofort können Kundinnen und Kunden bei jedem Einkauf über die App Punkte sammeln, die später gegen Gratis-Artikel, Gutscheine oder eine Jahres-Vignette eingelöst werden können.

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Konkret wurde die „Lidl Plus App“ erweitert. Zum Start bekommen alle Nutzerinnen und Nutzer 70 Punkte gutgeschrieben. Diese könnten sie dann für mehr als 270 Produkte inklusive Einkaufsgutscheinen und einer Jahres-Vignette einlösen. Eine Kaisersemmel kostet laut dem Diskonter beispielsweise 20 Punkte, die Jahres-Vignette für Autofahrerinnen und Autofahrer 1000. Die Aktion für die Vignette hat am heutigen Donnerstag begonnen und läuft bis zum 30. November (23.59 Uhr). Teilnahmeberechtigt sind über 18-Jährige, die einen Wohnsitz in Österreich haben. Vergeben werden 15.000 Stück.

„Das neue Programm setzt vor allem auf Flexibilität. Lidl-Plus-Nutzerinnen und -nutzer entscheiden selbst und können frei aus den Belohnungen im Punktestore wählen (...)“, teilte das Unternehmen in einer Aussendung am Donnerstag mit. Pro Euro Einkaufswert bekommen die Nutzerinnen und Nutzer einen Punkt gutgeschrieben. Einige Produkte sind allerdings ausgenommen, darunter Zeitschriften und Zeitungen, Tabakerzeugnisse, Ladebons und Gutscheinkarten.

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Mehr als zwei Millionen Nutzer
Gewohnte Rabatte und Gutscheine gebe es weiterhin, hieß es. Laut eigenen Angaben nutzen mehr als zwei Millionen Menschen österreichweit die App. „Das Punktesammeln geht automatisch ganz nebenbei (...)“, ist Martin Alles, CEO von Lidl Österreich überzeugt. Eine nachträgliche Anrechnung der Punkte, beispielsweise wenn jemand seine oder ihre Karte beim Einkauf nicht dabeihat, ist laut dem Unternehmen ausgeschlossen.

Lidl hat hierzulande mehr als 250 Filialen und erzielte im Vorjahr einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro.

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