Lidl führt ein neues Punkteprogramm ein

Konkret wurde die „Lidl Plus App“ erweitert. Zum Start bekommen alle Nutzerinnen und Nutzer 70 Punkte gutgeschrieben. Diese könnten sie dann für mehr als 270 Produkte inklusive Einkaufsgutscheinen und einer Jahres-Vignette einlösen. Eine Kaisersemmel kostet laut dem Diskonter beispielsweise 20 Punkte, die Jahres-Vignette für Autofahrerinnen und Autofahrer 1000. Die Aktion für die Vignette hat am heutigen Donnerstag begonnen und läuft bis zum 30. November (23.59 Uhr). Teilnahmeberechtigt sind über 18-Jährige, die einen Wohnsitz in Österreich haben. Vergeben werden 15.000 Stück.