Pentagon will Exekution per Livestream übertragen

Neue Debatte nach misslungener Hinrichtung

Trump hatte die Hinrichtung erst vor Kurzem genehmigt – wenige Tage nachdem im US-Bundesstaat Tennessee ein Hinrichtungsversuch gescheitert war. Der wegen Mordes verurteilten Christa Pike wurden nach Angaben der Behörden zwei Dosen des Mittels Pentobarbital verabreicht, doch sie hat die Exekution schwer verletzt überlebt. Der Fall hat die Debatte um die Todesstrafe in den USA neu entfacht. Die letzte allgemein öffentliche Hinrichtung in den USA war 1936: Damals wurde im Bundesstaat Kentucky ein Mann vor Tausenden Schaulustigen gehängt.