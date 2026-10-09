Dann bleibt der ÖVP nur Kickl oder der Regenbogen

Mit Markus Marterbauer könnten die Roten im Frühjahr allerdings ein Comeback schaffen, die ÖVP hätte dann das Momentum verpasst. Offiziell raten fast alle in der Volkspartei ab, ins Risiko zu gehen, inoffiziell sticht aber manche der Hafer. Im Interview bleibt Stocker wohl deshalb dazu auch recht vage.