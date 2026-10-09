Experte sicher: MCI-Neubau billiger als Sanierung!

Kommende Woche soll im Landhaus ein Gipfel zum Thema MCI-Neubau stattfinden – und zwar mit allen Trägern der Einrichtung (WK, AK, Industrie, Stadt, Uni und Land). Dabei soll seitens des Landes der Vorschlag gemacht werden, dass die bestehenden – zum Großteil angemieteten – Standorte saniert werden. Kostenpunkt für das Land: mindestens neun Millionen Euro pro Jahr.