Simone Lugner: Hüftschwung ja, Hüllenfall nein

Ihre Antwort lässt wenig Spielraum: „Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würde ich es machen.“ Mit einer hohen Gage ließe sich die Lugner-Witwe offenbar nicht überzeugen. „Aber das Geld ist da völlig egal, weil die ganze Welt hat mich dann gesehen, wie mich eigentlich nur mein Partner sehen sollte. Das ist mein Problem“, erklärt sie.