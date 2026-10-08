„Wir finden bis zu drei Fliegerbomben im Jahr“

Die Bombardierungen aus dem Zweiten Weltkrieg hinterlasen ihre Spuren in Graz bis heute: Immer wieder werden Fliegerbomben bei Grabungsarbeiten gefunden. So sorgte, wie berichtet, erst am Mittwochnachmittag der Fund einer 250 Kilogramm schweren Bombe beim Graz-Köflacher-Bahnhof für Aufregung. Die Bauarbeiter erkannten die Gefahr und verständigten die Einsatzkräfte. Der Bereich wurde im Radius von 200 Metern abgesperrt, die Bombe schlussendlich entschärft.