„Wir finden bis zu drei Fliegerbomben im Jahr“

Am Mittwoch wurde eine 230 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Graz gefunden. Großflächige Sperren waren die Folge. Wo in der Stadt heute noch Gefahr besteht und wie viele Bomben noch im Stadtgebiet vermutet werden.
Die Bombardierungen aus dem Zweiten Weltkrieg hinterlasen ihre Spuren in Graz bis heute: Immer wieder werden Fliegerbomben bei Grabungsarbeiten gefunden. So sorgte, wie berichtet, erst am Mittwochnachmittag der Fund einer 250 Kilogramm schweren Bombe beim Graz-Köflacher-Bahnhof für Aufregung. Die Bauarbeiter erkannten die Gefahr und verständigten die Einsatzkräfte. Der Bereich wurde im Radius von 200 Metern abgesperrt, die Bombe schlussendlich entschärft.
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