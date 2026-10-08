Landes-ÖVP startet mit Umbau für die OÖ-Wahl 2027

Die Partei von Landeshauptmann Thomas Stelzer beginnt schön langsam mit den Vorbereitungen auf das Wahljahr 2027. Erste Entscheidungen sind gefallen, weitere stehen bevor – und in einem Bezirk zeichnet sich sogar ein familiäres Match ab.
Im Landtagsklub der ÖVP sitzen seit 2021 22 Personen, konkret 13 Männer und neun Frauen. Ihr Durchschnittsalter beträgt 52,5 Jahre. In der SPÖ sind die Abgeordneten im Schnitt 54,5 Jahre alt, bei den Freiheitlichen gar 57,6.
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