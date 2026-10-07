Weniger Geld für die Kunst: Große Tanker auf Kurs

Im Jahr 2025 gab der Bund weniger Geld für Kultur aus – gleichzeitig wurden viele Subventionen angehoben. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich bei einem Blick ins Detail: 2025 flossen 623 Millionen Euro aus dem Bundesbudget in Kunst und Kultur, das sind neun Millionen weniger als 2024. Viele Einsparungen stecken in Sonderprojekten wie dem weggefallenen Budget für die Kulturhauptstadt Bad Ischl oder der geringeren Auszahlung für den Umbau der Salzburger Festspielhäuser. Auch beim internationalen Kulturaustausch wurde gekürzt.