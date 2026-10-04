Andreas Vitásek: Jubiläum ohne Tintenfische

Sie stehen seit 45 Jahren auf der Bühne. Wie sehr haben sich Genre und Humor verändert?

Mit den langen Erzählbögen ist es vorbei. Man bekommt kleine Häppchen, kurze Shows, geschuldet durchs TV, Social Media, Instagram, sogar TikTok. Mir ist das immer zu kurz. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich muss mein Publikum erst einmal zu mir holen. Es ist einfach eine andere Spielart. Aber es hat sich viel getan. Es gibt tolle junge Leute. Ich schaue mir immer wieder Kolleginnen und Kollegen an, weil ich auch die andere Seite kenne, als Intendant vom Kultur Sommer Güssing. Eine wirklich schöne Entwicklung ist, dass die Frauen jetzt viel präsenter sind.